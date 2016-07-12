Реальная помощь или кабала. Кредиты в банках, как и займы в микрофинансовых организациях, прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Согласно официальным данным, в минувшем году дальневосточникам выдано почти на треть больше кредитов, чем в 2016-м. Взять деньги в долг легко и просто, предложений масса, а вот отдавать — сложнее. Где и как правильно взять деньги в долг?

- Допустим, что вы решили сделать ремонт в ванной и взять для этого кредит на 100 тысяч рублей. Обратились в банк. Пока оформляли заявку, у вас эвакуировали машину. Нужно срочно 10 тысяч, чтобы забрать машину со штрафстоянки. Где взять деньги? На самом деле, сегодня есть два основных варианта: оформить кредит или взять микрозайм.

Николай Мареев, автолюбитель: «Вот моя машина, мой золотой! Два года я ходил пешком, но потом понял, что мне нужна машина».

Жить без автомобиля в городе-миллионнике оказалось можно, но сложно, рассказывает Вильдан Магомедов. Направив все силы на погашение ипотеки, он ездил на общественном транспорте. А расплатившись, вновь решился на кредит. Как раз в тот момент автосалон распродавал машины с большой скидкой.

- В качестве первоначального взноса я заплатил сумму взятую в банке. Остальную часть платежа на три года в качестве рассрочки продлили. С учетом всех заемных средств у меня все равно получилась покупка очень выгодной.

Но бывают случаи, когда деньги нужны срочно. Если при этом сумма небольшая — всего несколько тысяч рублей, — а отдать сможете с зарплаты, то можно обратиться в микрофинансовую организацию. МФО выдадут деньги в тот же день. Но процент по сравнению с банковским будет огромным. Поэтому главное, рассказывает Наиля Петухова, заём необходимо вернуть очень быстро. Однажды, не пожелав ждать очереди в поликлинике, она решила обследоваться платно.

Наталья Петухова, экономист: «Особо микрозаймами я не пользуюсь. Но был случай у меня, что мне нужно было срочно сделать диагностику своего позвоночника. Взяла и через 10 дней вернула все. Лучше, конечно, когда ты берешь небольшую сумму и у тебя есть возможность вернуть».

Прежде чем обращаться в МФО, запомните основные правила: проверьте организацию на сайте Центробанка. Если микрофинансовой организации нет в реестре Центробанка, перед вами мошенники или черные кредиторы. Узнайте, сколько всего вам нужно будет вернуть. Запомните, а лучше запишите все условия договора: сколько и когда вы должны возвращать. Не обращайтесь к услугам посредников. Это бессмысленно и опасно. И еще раз подумайте, вам действительно нужны заемные деньги?

- Большое распространение сейчас получили займы он-лайн. Достаточно вбить заветные слова в поисковой строке — и вот оно — изобилие предложений. Нужно лишь оставить заявку и информацию о себе. 15 минут для одобрения, и деньги в кармане. Но если я зашел на мошеннический сайт, то мои данные уже используют, чтобы получить реальные кредиты. А я узнаю об этом, только когда окажусь в долгах.

Правильное управление своими финансами – обезопасит от лишних трат и займов. Нужно не забывать, что на покупки можно копить, а не занимать.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]