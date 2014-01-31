Неравнодушных приморцев просят поддержать акцию «Социальный автобус»
После недолгого перерыва «Социальный автобус» вновь вышел на маршрут. За срочной помощью к сотрудникам Приморского центра социального обслуживания населения, работающих на первых двух выездах, обратилось более сотни человек. В основном это граждане без определенного места жительства и те, кто по разным причинам оказался в трудной жизненной ситуации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служлбу администрации Приморского края.
Раздача продуктовых наборов и одежды, консультации по социальным вопросам, помощь в восстановлении документов и поиске родственников, содействие в трудоустройстве и получении временного приюта – поддержка очень нужна тем, кто попал в беду и лишен крыши над головой.
В эти дни, когда в Приморском крае установилась аномально холодная погода, организаторы надеются на помощь предпринимателей, благотворительных и общественных организаций.
«Ранее с помощью таких организаций мы старались поить людей горячим чаем. Сейчас, не имея такой возможности, раздаем продукты. Надеемся на возобновление доброй традиции хотя бы в наиболее холодные дни. Очень рассчитываем на милосердие и неравнодушие земляков», – говорит заместитель директора ПЦСОН Мария Кузьмина.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, мобильная социальная помощь работает во Владивостоке каждую пятницу, с 9 до 13 часов, в районе площади Луговой.
Приморцев – предпринимателей, представителей общественных благотворительных организаций, которые готовы поддержать самым необходимым земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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