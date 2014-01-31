Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 18:06
  0

Неравнодушных приморцев просят поддержать акцию «Социальный автобус»

Неравнодушных приморцев просят поддержать акцию «Социальный автобус»

После недолгого перерыва «Социальный автобус» вновь вышел на маршрут. За срочной помощью к сотрудникам Приморского центра социального обслуживания населения, работающих на первых двух выездах, обратилось более сотни человек. В основном это граждане без определенного места жительства и те, кто по разным причинам оказался в трудной жизненной ситуации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служлбу администрации Приморского края.

Раздача продуктовых наборов и одежды, консультации по социальным вопросам, помощь в восстановлении документов и поиске родственников, содействие в трудоустройстве и получении временного приюта – поддержка очень нужна тем, кто попал в беду и лишен крыши над головой.

В эти дни, когда в Приморском крае установилась аномально холодная погода, организаторы надеются на помощь предпринимателей, благотворительных и общественных организаций.

«Ранее с помощью таких организаций мы старались поить людей горячим чаем. Сейчас, не имея такой возможности, раздаем продукты. Надеемся на возобновление доброй традиции хотя бы в наиболее холодные дни. Очень рассчитываем на милосердие и неравнодушие земляков», – говорит заместитель директора ПЦСОН Мария Кузьмина.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, мобильная социальная помощь работает во Владивостоке каждую пятницу, с 9 до 13 часов, в районе площади Луговой.

Приморцев – предпринимателей, представителей общественных благотворительных организаций, которые готовы поддержать самым необходимым земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря