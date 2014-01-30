Фигуранта дела о смертельном ДТП во Владивостоке заключили под стражу на два месяца
По ходатайству следствия, поддержанному прокурором, суд заключил под стражу фигуранта смертельного ДТП, произошедшего в минувшие выходные, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Напомним, авария со смертельным исходом произошла в районе улицы Карла Жигура во Владивостоке. Установлено, что 26-летний водитель, управляя автобусом «Дэо», двигался со стороны улицы Тормозной в направлении Тобольской. В районе дома №2 по улице Карла Жигура водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
49-летняя жительница Владивостока от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Водитель маршрутного автобуса был задержан.
По ходатайству следствия, поддержанному прокурором, 23 января т.г. судья Первореченского районного суда вынес решение об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
В свою очередь прокуратура города Владивостока с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку инициировала проверку транспортной компании, в которой работал фигурант по настоящему уголовному делу.
Ход расследования уголовного дела, а также результаты общенадзорной проверки поставлены на контроль прокурора города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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