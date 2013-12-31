Наслаждаются морозами. Жители гарнизона в Черниговке — те немногие приморцы, которых зимняя стужа радует. Ведь с оттепелью и весной в их дома приходят испытания. Какие?

Под самолетом — о непростой службе в Черниговке. Пока мужья в небе — жены о земных проблемах, о жилье в гарнизоне. Здесь есть «дом-Титаник».

Александра Калинина, жительница военного гарнизона с. Черниговка: «У нас до смешного доходит, что мужья выносят своих жен на руках, уровень доходит до пояса».

Вот так дом выглядит с приходом весны.

- Вода стоит третий день.

Показывают жители и состояние подъездов.

- Разбомбленный подъезд, загаженный.

- Когда ведерочко подставляем, когда так льется. В квартиру невозможно зайти.

Такие водостоки вынуждены мастерить жители последних этажей, чтобы осадки не заливали квартиры. Вот только зонт открывают, прямо переступая порог. Потоки воды в подъездах напоминают водопады.

Дырявая кровля — ее беда, говорит Галина Гусева. Залатать крышу собственными силами не может. Да и ремонт в квартире для пенсионерки — уже в тягость.

Галина Гусева, жительница военного гарнизона с. Черниговка: «Здесь всё течет, там, лампочки потом. Вот они насчитали за содержание почти 1000 рублей».

Вечная сырость в квартире для семьи Яковлевых — это не только падающие обои, но и здоровье детей. Говорят, в гарнизоне практически все астматики.

Ирина Яковлева, жительница военного гарнизона с. Черниговка: «Вот здесь у меня стоит 4 тазика. У меня ребенок просыпается ночью. Когда дождь, я уже прямо бегу».

Но всё это, по словам жителей, капля в море, которое бурлит в подвалах. В домах полностью сгнила канализация. Все отходы льются вниз. Под домами — настоящие выгребные ямы.

- Дома вонища. Мы с мужем все щели заделали, окна поменяли. Но всё равно сырость.

И за все эти «услуги» люди платят. В домоуправлении разводят руками. Говорят, не их вина.

- Квартплату? Квартплату платят. Исправно. А накопления все в Министерстве обороне. А обратно не выделяют.

Руководство гарнизона накануне приезда съемочной группы с семьями военнослужащих встретилось. Всю вину сложило на ушедшую управляющую компанию.

Елена Нестеренко, жительница военного гарнизона с. Черниговка: «Нам сказали, что УК ушла, и все деньги вместе с ней. Руководители сверху может быть и меняются, но у нас в домоуправлении техник, уборщицы и прочие — все остаются».

Изменения лишь в квитанциях: цифры растут, как и ворох проблем. Весна не за горами. А с ней придут потопы, усилится и зловоние.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]