Женщина хотела передать в колонию сотовый телефон, спрятанный ухищренным способом
Во Владивостоке в КП-49 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России.
Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу сотового телефона с сим-картой. Гражданка, которая пришла на длительное свидание к одному из осужденных, прятала запрещенные вещи в нижнем белье. В свидании гражданке было отказано. Составлен протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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