Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:08
  0

Женщина хотела передать в колонию сотовый телефон, спрятанный ухищренным способом

Женщина хотела передать в колонию сотовый телефон, спрятанный ухищренным способом

Во Владивостоке в КП-49 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России.

Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу сотового телефона с сим-картой. Гражданка, которая пришла на длительное свидание к одному из осужденных, прятала запрещенные вещи в нижнем белье. В свидании гражданке было отказано. Составлен протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря