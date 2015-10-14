Женщина хотела передать в колонию сотовый телефон, спрятанный ухищренным способом

Во Владивостоке в КП-49 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России.

Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу сотового телефона с сим-картой. Гражданка, которая пришла на длительное свидание к одному из осужденных, прятала запрещенные вещи в нижнем белье. В свидании гражданке было отказано. Составлен протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]