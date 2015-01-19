Сразу три вируса гриппа циркулируют в Приморье
Циркуляция сразу трех вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и В отмечена на территории Приморского края. Несмотря на это, специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов.
«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Приморского края остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет. Однако, учитывая климатические особенности, существует вероятность, что в ближайшее время темпы роста заболеваемости пойдут вверх», – отмечают в ведомстве.
Отметим, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на еженедельном контроле Роспотребнадзора, со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Напомним, что с 22 января по 5 февраля 2018 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю открыло «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефонам 8(423)244-26-84, 8(423)243-42-25.
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H1N1 — подтип вируса гриппа А (наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных. Впервые он был открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом.
Штамм пандемичного H1N1 2009 («Pandemic (H1N1) 09 Virus») в 2009 году стал известен в СМИ под названием «свиной грипп».
Грипп H3N2 является относительно молодым штаммом. Он представляет опасность, потому что недостаточно изучен. Помимо того, эта разновидность штамма вируса способна спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
В 1968—1969 гг. произошел средний по тяжести «Гонконгский грипп», вызванный вирусом H3N2. Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 года. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста.
Вирус типа B передается только от человека к человеку. Хотя данный тип также видоизменяется, он не вызывает столь тяжких эпидемий, как вирусы типа А. Вспышки гриппа B носят, как правило, локальный характер. Периодичность таких вспышек 4-6 лет. Они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них.
Источник — Википедия, meddaily.ru, fdoctor.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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