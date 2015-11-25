Представителей коренных народов Приморья обучат грамотным действиям при ЧС

Одна из некоммерческих организаций Приморья выиграла грант Президента РФ на проведение обучающих тренингов о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, проект будет полезен жителям отдаленных районов, где отсутствует мобильная связь и интернет.

При возникновении чрезвычайных ситуаций такие населенные пункты оказываются изолированы от внешнего мира. Чаще всего люди не знают, как действовать во время разбушевавшейся стихии, начинается паника. Проведение тренингов поможет научить приморцев правильно реагировать на происходящее и суметь оказать первую помощь при необходимости.

Проект будет реализован приморским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российский красный крест». Сумма президентского гранта составила почти 1,5 миллиона рублей.

По итогам тренингов планируется сформировать координационные группы по безопасному поведению и первой помощи при чрезвычайных ситуациях природного характера в пяти сейсмически опасных районах Приморского края с высоким риском возникновения ЧС: Ольгинском, Тернейском, Лазовском, Пожарском, Красноармейском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]