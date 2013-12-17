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Житель Приморья снес постройку, возведенную на территории соседа, и оплатил судебные издержки

Житель Приморья снес постройку, возведенную на территории соседа, и оплатил судебные издержки

Фото: hodor.lol

Житель Михайловского района исполнил решение суда и возместил взыскателю судебные расходы после вмешательства судебных приставов.

Гражданину В. необходимо было снести хозяйственную постройку, которую он возвел, частично расположив ее на территории соседнего участка. Земельный спор соседи не смогли разрешить мирным путем, поэтому владелица участка, на который посягнул гражданин В., обратилась в суд.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу судебных приставов Приморского края, суд обязал должника демонтировать постройку, однако мужчина не спешил исполнять судебное решение.

После того, как в отделе судебных приставов по Михайловскому району было возбуждено исполнительное производство, должнику было вручено требование об исполнении судебного решения, а также разъяснены последствия его невыполнения.

В результате беседы с судебным приставом-исполнителем должник сделал правильный вывод и исполнил требования исполнительного документа, демонтировав хозяйственную постройку и выплатив денежную компенсацию за понесенные судебные расходы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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