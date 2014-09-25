Житель Приморья ответит за оскорбление сотрудника транспортной полиции
В Приморском крае на станции Партизанск внимание сотрудников транспортной полиции привлек гражданин, который находился в состоянии опьянения. Стражами правопорядка мужчина был доставлен в дежурную комнату полиции. В присутствии понятых мужчина выражался грубой нецензурной бранью и оскорбил полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения гражданина в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 47-летнего жителя Приморского края составлен протокол об административном правонарушении.
В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой материал будет передан в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оскорбление представителя власти).
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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