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Житель Приморья ответит за оскорбление сотрудника транспортной полиции

Житель Приморья ответит за оскорбление сотрудника транспортной полиции

Фото: Совет Адвокатов

В Приморском крае на станции Партизанск внимание сотрудников транспортной полиции привлек гражданин, который находился в состоянии опьянения. Стражами правопорядка мужчина был доставлен в дежурную комнату полиции. В присутствии понятых мужчина выражался грубой нецензурной бранью и оскорбил полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения гражданина в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 47-летнего жителя Приморского края составлен протокол об административном правонарушении.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой материал будет передан в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оскорбление представителя власти).  

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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