«SOS МОРОЗ»: Как приморцы спасают друг друга от холода
В Приморье стоят морозы. Съемочная группа программы «Вести: Приморье» находится практически в географическом центре края, между сопок Сихотэ-Алиня, в Чугуевке. Жители этого поселка подготовили свой ответ морозам — здесь запустили акцию «SOS МОРОЗ». Добровольцы-автолюбители села в эти морозные дни решили безвозмездно подвозить местных детей до школ на уроки, а пенсионеров до больниц и поликлиник.
Для того, чтобы принять участие в акции, любой житель Чугуевки с авто должен наклеить лист с названием «SOS МОРОЗ» или же повязать яркую ленту на свою машину. Все переговоры ведутся в соответствующей группе в WhatsApp. В ней участвуют и водители, и те, кому нужна помощь.#sosмороз
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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