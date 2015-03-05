Во Владивостоке заключен под стражу подозреваемый в поджоге супермаркета

В ночь с 15 на 16 января пожарные потушили сильное возгорание в трехэтажном административном здании на улице Светланской во Владивостоке. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1. Полицейские опросили очевидцев и персонал торгового центра. По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили подозреваемого в поджоге. Сотрудники уголовного розыска задержали 59-летнего жителя Владивостока.

Были проведены пожаро-технические экспертизы, по заключению которых установлено, что причиной пожара стал поджог.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемого заключили под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]