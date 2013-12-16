В 2018 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения Приморья

В 2018 году запланировано дважды пересмотреть минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ). С 1 января он установлен в сумме 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения). Законопроект, подготовленный Минтрудом, предполагает повышение МРОТ после 1 мая до 11 163 рублей (прожиточный минимум трудоспособного населения в РФ).

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, расчет МРОТ в крае производится с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за непрерывный стаж работы. Для южных районов Дальнего Востока максимальный размер процентных надбавок составляет 30%, в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, – 50%.

В Приморском крае прожиточный минимум трудоспособного населения за третий квартал 2017 года установлен в размере 13 054 рубля. После январского повышения минимального размера оплаты труда в южных районах Приморья зарплата при максимальном размере процентных надбавок не должна быть меньше 14 233 рублей, в северных районах – 16 131 рубля.

После пересмотра МРОТ в мае размер оплаты труда в целом по региону не может быть ниже 16 744 рублей, в муниципальных образованиях на севере Приморья – 18 977 рублей.

По предварительному анализу специалистов департамента, увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2018 году положительным образом скажется на 77,5 тысячах приморцев. Около 18 тысяч из них – работники бюджетных отраслей.

«Еще раз хочу обратить внимание работодателей, что Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 7 декабря.2017 года № 38-П районные коэффициенты и процентные надбавки, связанные с работой в местностях с особыми климатическими условиями, не включаются в состав МРОТ. Нужно помнить об этом при начислении заработной платы своим работникам», – подчеркивает директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.

О возможности приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму уже в этом году заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода 10 января.

Ранее планировалось уравнять МРОТ с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года. Однако, по словам главы государства, позитивная динамика экономики позволяет сделать это уже в нынешнем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]