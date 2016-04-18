Приморский онкодиспансер начнет работать осенью 2018 года

Ход строительных работ в краевом онкологическом диспансере проинспектировали вице-губернаторы Приморья Алексей Немков и Павел Серебряков. Заместителей главы региона сопровождали председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, а также депутаты – руководители комитетов краевого парламента. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Представители органов власти осмотрели помещения для аппарата МРТ и линейных ускорителей в лечебно-диагностическом корпусе диспансера. Сейчас в этих помещениях и кабинетах врачей завершаются отделочные работы.

В соседнем палатном корпусе практически все готово для приема пациентов – в здание подается электричество и тепло, функционируют лифты, завезена мебель. При строительстве применены современные инженерные системы и отделочные материалы, специально предназначенные для использования в медицинских учреждениях.

Алексей Немков по итогам осмотра объекта заявил, что в ходе поездки совместно с депутатами удалось наметить основные опорные точки в процессе ввода приморского онкодиспансера в эксплуатацию.

«Общестроительные работы должны завершиться на объекте в марте. Далее начнется монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, благоустройство территории. Следующий этап – сертификация медицинского учреждения, в этом процессе участвуют Росатом, Ростехнадзор, Санэпидемстанция. Работа очень специфическая, ее нельзя ускорять. По нашему плану функционировать в полную силу весь медицинский комплекс начнет уже осенью этого года», – отметил заместитель главы региона.

На данном этапе дополнительных бюджетных вливаний в объект не требуется. И, если при пуско-наладке оборудования понадобится что-то докупить, это можно будет сделать в рамках твердой цены контракта, которая предусматривает запас в 12-13 миллионов рублей.

Строители обязались сдать важный для краевого здравоохранения объект раньше срока – в марте 2018 года.

Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]