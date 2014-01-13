Анонс на 25 января

25 января в 12.00 на официальном сайте администрации Приморского края www.primorsky.ru - Онлайн-конференция, посвященная популяризации донорства крови в Приморье.

25 января в 10.00 часов в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 4 этаж) состоится очередное заседание Думы города Владивостока.

25 января в 9.15 в часовне Святой мученицы Татьяны (ул. Пушкинская, 29б) — праздничная служба в честь покровительницы студентов Св.Татьяны.

25 января в 14.00 в ДВФУ (корпус А, уровень 4)студенты и преподаватели смогут посетить совместное выступление корейского Пушкинского молодежного оркестра (г. Сеул) и артистов симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.

25 января в 19.00 в ДВФУ (корпус А) - отметят Татьянин день.

25 января в 18.00 во Владивостоке в Театральном сквере около памятника Высоцкому состоится мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения поэта, барда и актера.

25 января в 15.00 во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41, «Зимний сад», ауд. 1305) начнет работу коворкинг-центр «Свободный порт Владивосток» - первая встреча руководителей крупнейших компаний Дальнего Востока и стран АТР по теме – «Блокчейн и криптовалюта. Новая экономическая идея».

25 и 26 января в 19.30 в «Фетисов Арене» ХК «Тайфун» сыграет с питерским «СКА-1946».

25 января в Арсеньеве, горно-лыжная база КСШ (гора Обзорная) - Открытый Кубок Приморского края по горнолыжному спорту, 1 этап.

25 января в Иркутске - БК «Иркут» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

25-26 января в Арсеньеве - Открытое Первенство Приморского края по лыжным гонкам среди ветеранов.

25-28 января во Владивостоке, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство Приморского края по боксу, юноши 13-14 лет.

25 января День студентов (Татьянин день).

25 января - День штурмана Военно-Морского Флота России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]