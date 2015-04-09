Что зверю хорошо — то человеку плохо. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» считают своих подопечных. Скудный снежный покров или его полное отсутствие затрудняют поиск следов пятнистых, зато для них самих такая зима очень даже комфортна. Наш корреспондент вместе со специалистами нацпарка отправилась на поиски следов дальневосточного леопарда, удалось ли их отыскать?

GPS-навигатор, блокнот, надежный товарищ и боевой настрой — это все понадобится для поиска следов дальневосточного леопарда. А еще, конечно же, — средства защиты, но не от дружелюбных и пугливых пятнистых, а, скорее, от их соседей.

Дина Матюхина, старший научный сотрудник национального парка «Земля леопарда»: «Это фальшфейер, который всегда должен находиться в руке в готовом виде. Мы их носим на тот случай, если придется встретиться с животным посерьезнее — амурский тигр или медведи».

Такой поиск следов леопарда называется «тропление». Исследователь идет тропой самой редкой кошки на земле, чтобы узнать, где и как она живет.

Ценная находка на маршруте — это экскременты пятнистых. Ведь они позволят провести генетический анализ, который может даже показать, переживает ли хищник стресс. Но сперва нужно обнаружить хотя бы следы.

Леопард — животное непредсказуемое. Найти его следы, как мы и сами убедились, непросто. Но даже если их и удалось обнаружить, это еще не окончательный успех. Часто след теряется, поэтому во время тропления леопарда с одинаковой вероятностью можно пройти как один километр, так и все 30.

Мы углубились в лес на несколько километров, окончательно замерзли, но ничего стоящего не нашли. Недавно здесь была сильная поземка, которая не позволила точно идентифицировать следы. Да и снега в этом году очень мало, а по южным склонам, по которым чаще всего перемещается леопард, его и вовсе нет. Для исследователя это, конечно, плохо, а для редкой кошки, копытных и кабанов наоборот очень даже хорошо. И тем, и другим не приходится тратить много сил на поиск пропитания. Даже такие «столовые» среди лесных обитателей сейчас популярностью не пользуются.

Александр Цыпляев, старший государственный инспектор национального парка «Земля леопарда»: «Зверь сейчас мало подходит в связи с тем, что корма в лесу много. Зверь, как мы сейчас наблюдаем, справный, а вот на севере — там подходы к площадкам наблюдаются, там снега побольше».

В следующем году специалисты национального парка «Земля леопарда» запланировали провести масштабную перепись лесного населения. Главное, как говорят, исследователи, чтобы зима все же была снежной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]