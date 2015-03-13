В Приморье создано более 80 источников воды для тушения пожаров
Итоги работы пожарных служб, в том числе по борьбе с лесными пожарами, подводят в Приморье. В целом в 2017 году заблаговременно проведенные мероприятия позволили оперативно предотвращать переходы природных пожаров на земли населенных пунктов, экономические и социально значимые объекты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В прошлом году были восстановлены подъездные пути к пожарным гидрантам и водоемам. Всего за год восстановили 133 водоисточника, ввели в эксплуатацию 83 новых водоисточника.
По результатам осенней проверки 2017 года на территории Приморского края имеется 9 675 противопожарных водоисточников различной ведомственной принадлежности.
В ходе подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2017 года на территории муниципальных образований обустроили 746,85 километров противопожарных барьеров. Еще более 670 километров противопожарных барьеров восстановили и обновили в осенний противопожарный период.
В рамках проведения профилактических мероприятий было проведено более 6,7 тысяч совместных патрулирований территорий с целью своевременного выявления возгораний. Ежедневно к защите населенных пунктов привлекалась группировка краевой противопожарной службы – 261 человек и 89 единиц техники. В пожароопасный период численность подразделений была увеличена с 261 до 316 человек за счет привлечения свободных от несения службы работников дежурных караулов.
Стоит отметить, что в целом по итогам года количество пожаров в Приморье снизилось на 5%. За год на территории края произошло 4 458 пожаров, тогда как в 2016 году было зафиксировано 4 695 пожаров. Ущерб от произошедших пожаров составил около 237 миллионов рублей – снизился на 38,8%.
Подразделения противопожарной службы Приморского края в прошлом году 1 930 раз выезжали на тушение пожаров и 3 892 на загорания, в том числе 2 983 раз – на тушение палов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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