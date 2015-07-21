Глава учреждения культуры Владивостока за взятки давал разрешения на установку елок
В 2015 году директор муниципального автономного учреждения культуры «Социально-культурный центр «Владивосток», используя свое служебное положение, за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей способствовал заключению контракта с коммерческой фирмой на монтаж (демонтаж) новогодних елей на территории Владивостока. Оперативники провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого. В результате изъяты документы, деньги, электронные носители.
СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), - сообщила сегодня, 24 января, старший помощник руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Суд отправил фигуранта под домашний арест.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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