Николай Валуев проведет День здоровья в Приморье
Приморцы смогут сделать зарядку с чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. Мероприятие пройдет в рамках Дня здоровья 27 января в поселке Новошахтинский.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Николай Валуев проведет зарядку и видеовикторину, вручит мячи с автографом. Также в этот день запланированы хоккейный турнир, концертно-образовательная программа и флешмоб.
День здоровья стартует в субботу, 27 января, в 11.00 на хоккейном стадионе поселка Новошахтинский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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