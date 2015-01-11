Николай Валуев проведет День здоровья в Приморье

Приморцы смогут сделать зарядку с чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. Мероприятие пройдет в рамках Дня здоровья 27 января в поселке Новошахтинский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Николай Валуев проведет зарядку и видеовикторину, вручит мячи с автографом. Также в этот день запланированы хоккейный турнир, концертно-образовательная программа и флешмоб.

День здоровья стартует в субботу, 27 января, в 11.00 на хоккейном стадионе поселка Новошахтинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]