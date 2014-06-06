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Вчера, 18:24
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Двое детей пострадали в ДТП в Уссурийске

Двое детей пострадали в ДТП в Уссурийске

Фото: ОМВД России по г. Уссурийску

Автомобиль "Тойота Аллион" двигался со стороны улицы Дзержинского в направлении Ленинградской. При выезде на перекресток в районе дома №81 на улице Ленинградской 23-летний водитель не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и спровоцировал столкновение с автомашиной "Тойота Ипсум". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в результате автоаварии травмы получили три человека - пассажиры обоих транспортных средств. В автомобиле "Тойота Ипсум" на заднем пассажирском сидении в детских удерживающих устройствах находились: двухлетний мальчик и девятимесячная девочка.  В результате удара дети получили незначительные ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пассажир "Тойота Аллион", 24-летняя женщина, доставлена в лечебное  учреждение с травмами грудной клетки и головы.

На момент происшествия стаж вождения водителя Тойота Аллион составил 4 года, в 2017 году он 10 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скоростного режима. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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