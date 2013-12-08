Ребенка заперли в школьной раздевалке и избили! Родители владивостокского третьеклассника уверены, что агрессор не в первый раз нападает на их сына. В чем причина столь жестокого обращения, и почему школа пытается замять конфликт?

Артем выполняет домашнюю работу. Мама Ольга как всегда рядом. Самое страшное позади, можно спокойно учить уроки. Но до недавнего времени девятилетний мальчишка испытывал ужас при слове «школа».

Ольга Иванова, мать потерпевшего: «Пришел, держится за живот, плачет. С вытаращенными глазами. Шок. Меня избили. Меня избил отец мальчика, одноклассника. Где? В раздевалке школы».

Как уверяет Ольга Иванова, взрослый крепкий мужчина, один из родителей, решил лично разобраться с ее сыном. По ее словам, причиной мог послужить конфликт между двумя одноклассниками.

Ольга Иванова, мать потерпевшего: «Закрытая травма живота. Слава Богу, нет внутренних повреждений органов. Синяки многочисленные, ушибы».

Тогда Артем попал в больницу. Физические раны заживают, чего не скажешь о травмах иного рода. Школьник не может забыть тот страшный день.

Артем Иванов, потерпевший: «Он сначала ударил меня в живот. Сюда и сюда».

А затем позвал своего отпрыска, чтобы уже тот добавил. Причем защищаться пострадавшему разгневанный мужчина не давал.

Артем Иванов, потерпевший: «Когда я начинал держать его, он говорит: «Отпусти». Он начинает бить меня. Говорит, не мешай бить тебя. Я спрашиваю: «Это когда-нибудь закончится», и через полминуты они уходят».

По словам родителей Артема, злоумышленник не впервые применяет силу в отношении их ребенка. И чтобы не дать этому делу ход, запугивает и других Ивановых. Между тем сам из поля зрения пропал, говорят, семья сменила место жительства и школу. Прокуратура проводит проверку.

Ольга Иванова, мать потерпевшего: «Моему мужу была угроза физической расправы. О том, что падают кирпичи. Переезжают машины людей. И так далее».

Связаться со взрослым драчуном у нас не получилось: мужчина не отвечает на звонки. Но информация о нем и его семье известна уполномоченному по правам ребенка в Приморье.

Анна Личковаха, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае: «Поменяли место жительства, и сейчас ребенок ходит в другую школу».

В отношении подозреваемого в избиении школьника возбуждено уголовное дело. Контролирует его прокуратура.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «В настоящее время срок предварительного расследования по делу продлен в связи с необходимостью проведения судебной экспертизы в отношении потерпевшего».

Добиться справедливости можно было и быстрее, к примеру, оперативно проверив камеры видеонаблюдения. Но школа, где всё и произошло, не реагировала на просьбы семьи Ивановых.

Ольга Иванова, мать потерпевшего: «Считаю, что руководство школы в лице директора и завуча по воспитательной работе пытается однозначно замять этот конфликт. Не выносить сор из избы».

С этим заявлением отчасти согласна и Анна Личковаха, детский омбудсмен.

Анна Личковаха, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае: «Выяснили, что действительно не были приняты исчерпывающие меры для того, чтобы объективно разобраться в сложившейся ситуации».

Учителя, директора всё чаще опасаются открыто говорить о происшествиях.

А случись что, не пускают на порог прессу.

- По поводу драки? Вас сказали не пускать. Ни прессу, ни телевидение.

- Выйдите, пожалуйста, с камерой! Выйдите с камерой!

Как уверяют педагоги, причина такой реакции — страх. По закону, педагогам приходится отвечать за всё, что происходит в стенах школ. Потому и от родителей они вынуждены скрывать агрессию одноклассников. Бороться же с ней своими силами не имеют права.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]