Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 19:13
2 0

Ветер обрушил во Владивостоке часть стены здания

Ветер обрушил во Владивостоке часть стены здания

Резкий порыв ветра повредил часть стены возводимых гаражей. Как сообщают пользователи Instagram-канала @vestiprim сильнейший ветер обрушил кирпичное строение на улице Сабанеева. Часть перекрытия обрушилась на третьем этаже и упала на землю. На месте происшествия работают оперативные службы. 

В среду во Владивостоке ветер качает столбы, светофоры и наружные щиты. Скорость порывов достигает 13-15 м/с. 


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Вчера, 22:52
    № 2  
     

    Видимо опытные каменщики из узбегистана клали кирпичи, что ветер 13-15 м.сек. сдут всё.

    [ Цитировать ]

  • мэр где дороги / Вчера, 22:38
    № 1  
     

    хорошие гаражи кому то строят, ветром сдувает . наверно гастарбаитеры опять косячат

    [ Цитировать ]

    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести





    Отдых у моря