Ветер обрушил во Владивостоке часть стены здания

Резкий порыв ветра повредил часть стены возводимых гаражей. Как сообщают пользователи Instagram-канала @vestiprim сильнейший ветер обрушил кирпичное строение на улице Сабанеева. Часть перекрытия обрушилась на третьем этаже и упала на землю. На месте происшествия работают оперативные службы.

В среду во Владивостоке ветер качает столбы, светофоры и наружные щиты. Скорость порывов достигает 13-15 м/с.

Публикация от 💞💓💞 (@nastushka_rostovtseva) Янв 24, 2018 at 12:15 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]