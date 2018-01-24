Вчера, 19:13
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Ветер обрушил во Владивостоке часть стены здания
Резкий порыв ветра повредил часть стены возводимых гаражей. Как сообщают пользователи Instagram-канала @vestiprim сильнейший ветер обрушил кирпичное строение на улице Сабанеева. Часть перекрытия обрушилась на третьем этаже и упала на землю. На месте происшествия работают оперативные службы.
В среду во Владивостоке ветер качает столбы, светофоры и наружные щиты. Скорость порывов достигает 13-15 м/с.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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