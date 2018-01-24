СМИ сообщили о краже двух сотовых телефонов у замгубернатора Приморья
24 января популярное федеральное интернет-издание "Деловая газета "Взгляд" опубликовала заметку под заголовком "У замгубернатора Приморья украли два iPhone во время пробежки" .
Однако, текст материала в очередной раз стал доказательством того, что у "москвичей" очень слабо со знаниями административно-территориального деления Дальневосточного федерального округа: Приморье перепутали с Хабаровским краем.
В материале указывается, что "зампредседателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев уволил директора спорткомплекса после того, как у чиновника на тренировке украли два iPhone.
Добычей воров кроме двух телефонов iPhone стали золотая ручка Parker и барсетка, сообщает Telegram-канал Mash. Имущество замгубернатора было похищено, пока Мкртычев был на пробежке.
Телефоны обнаружились у местного скупщика краденого, барсетка и золотая ручка так и не найдены. Подчеркивается, что директор спорткомплекса после инцидента был уволен."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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