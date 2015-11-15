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Свой ответ морозам нашли жители приморской глубинки. Видеорепортаж Максима Каленника

Свой ответ морозам нашли жители приморской глубинки. С утра пораньше на дороги Чугуевки выезжают все, кто не боится морозов. Обязательный атрибут — наклейка или яркая лента на авто. Так водитель дает знать односельчанам, что он готов помочь и подвезти до места назначения.

Эта идея родилась в редакции районной газеты. И хотя местные жители к морозам привычны, но при - 40 идти пешком по неотложным делам желающих все же не много. В первую очередь подвозят школьников, пожилых и тех, кто направляется в поликлинику.

Сейчас все внимание жителей села — к новостям с главной метеостанции Чугуевского района. Данные отправляют во Владивосток. Накануне здесь зафиксирован температурный рекорд — - 40, впрочем и сегодня столбик термометра не повышался.

Погодные карты говорят, что к понедельнику потеплеет. Но акцию «SOS МОРОЗ» жители Чугуевки намерены продолжать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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