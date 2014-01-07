Послесловие к празднику. Приморская картинная галерея открыла выставку «Рождественский вертеп». Ее авторы — ученики общеобразовательных учреждений края и воскресных школ Владивостокской епархии. Почему выставка припозднилась?

Крещенские морозы — самое время напомнить, как холодно было деве Марии в пещере. Вертеп — это и есть пещера, в которой родился Христос.

Арина Вердиева, ученица СОШ №17: «Когда он родился, пришли к нему пастухи. Они пришли на него посмотреть, на рождение великого ребенка, который будет богом всей земли».

- А вот Иисус Христос маленький, он лежит сейчас в сене.

С давних времен в Рождество христиане изображают эту библейскую сцену. Композиции с фигурками из глины и пластилина тоже называются «вертепы». Вифлеемская звезда из кружева, ангелы из фольги — эта традиция была особенно развита в Европе, теперь возрождается и в России. Во Владивостоке выставка вертепов открылась уже после Крещения, и причина — самая уважительная.

Иерей Дмитрий Винокуров, руководитель комиссии по культуре Владивостокской епархии: «Все эти вертепы стояли в храмах, они уже украшали храмы на Рождество. А после мы даем возможность всем желающим посмотреть на это замечательное произведение наивного народного искусства».

Выставку вертепов Владивостокская епархия проводит уже в третий раз. Для юных художников это еще и конкурс. Работы прибыли из разных городов и поселков края. Выбрать лучшие предстоит авторитетному жюри, но главное, считают организаторы, в том, что участниками стали целые семьи.

Елена Тимошенко, специалист отдела образования Владивостокской епархии: «Здесь нет индивидуальных работ. Все работы коллективные. В этом большой смысл — праздник сплачивает семью, детей и родителей, вокруг значимого события».

Как вернулись в наши дни старинные колядки, так рождественские вертепы занимают уютное и важное место в наших храмах. Выставка в картинной галерее на Партизанском проспекте будет открыта всего 10 дней.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]