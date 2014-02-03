33 аварийных отключения электроэнергии произошло в Приморье за сутки

Из-за аномальных холодов, пришедших в регион, аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме.

В Приморье установилась аномально холодная погода – в отдельных районах температура воздуха опускается до минус 44 градусов, при этом морозы сопровождаются сильным ветром, местами со снегом. Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте энергетики, за прошедшие сутки увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии.

«Это обрывы, перехлесты проводов, которые и приводили к отключению потребителей, в том числе, и котельных», – уточнили в ведомстве, добавив, что при отключении электричества котельные переводились на дизель-генераторы.

Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения электроэнергии, в двух случаях отключения превысили четыре часа, эти аварии устранены.

«Более быстрому устранению аварийных ситуаций мешают сильный ветер и морозы, но несмотря на это ремонтные бригады работают круглосуточно», – подчеркнули в департаменте.

Так, например, сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение четырех сел в Лазовском районе.

В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]