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33 аварийных отключения электроэнергии произошло в Приморье за сутки

33 аварийных отключения электроэнергии произошло в Приморье за сутки

Из-за аномальных холодов, пришедших в регион, аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме.

В Приморье установилась аномально холодная погода – в отдельных районах температура воздуха опускается до минус 44 градусов, при этом морозы сопровождаются сильным ветром, местами со снегом. Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте энергетики, за прошедшие сутки увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии.

«Это обрывы, перехлесты проводов, которые и приводили к отключению потребителей, в том числе, и котельных», – уточнили в ведомстве, добавив, что при отключении электричества котельные переводились на дизель-генераторы.

Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения электроэнергии, в двух случаях отключения превысили четыре часа, эти аварии устранены.

«Более быстрому устранению аварийных ситуаций мешают сильный ветер и морозы, но несмотря на это ремонтные бригады работают круглосуточно», – подчеркнули в департаменте.

Так, например, сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение четырех сел в Лазовском районе.

В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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