«Вести: Приморье. Интервью»: Антон Осипов: «Робототехникой может заниматься каждый»
«Вести: Приморье. Интервью» с Антоном Осиповым, главным тренером Центра развития робототехники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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