Строительство онкоцентра проинспектировали во Владивостоке. Впереди еще приличный фронт отделочных работ и установка медицинского оборудования. Cтроительство этого объекта было возобновлено после четырех лет «заморозки». Глава края Андрей Тарасенко поручил строителям сдать важный для краевого здравоохранения объект раньше срока — в марте 2018 года.

Времени и средств на строительство онкоцентра во Владивостоке было затрачено больше, чем планировалось. И все же в ходе инспекции вице-губернаторы и депутаты Законодательного собрания говорили с подрядчиками об уже выполненных объемах работ. Конечно, все хотели услышать конкретные сроки завершения строительства.

Алексей Немков, врио вице-губернатора Приморского края, курирующий вопросы градостроительства: «Мы сейчас уточнимся, середина марта или конец марта, общие строительные работы, позволяющие начинать пуско-наладочные работы по технологическому оборудованию, точка!»

Чтобы обеспечить качественное лечение, оборудование должно работать безукоризненно. Как только его установят, специалисты начнут настраивать и тестировать новую технику.

Павел Статинов, инженер по радиационной безопасности: «А можно вопрос, я боюсь, чтобы потом медицина не осталась крайней?»

Инженер по радиационной безопасности Павел Статинов поинтересовался, почему до сих пор не заказана система охлаждения. Выяснилось, что это не медицинское, а инженерное оборудование — депутаты взяли вопрос на контроль.

Алексей Немков, врио вице-губернатора Приморского края, курирующий вопросы градостроительства: «Нельзя получить ЗОС, пока это оборудование не будет смонтировано, не будут проведены пуско-наладочные работы».

Ещё какое-то время займет лицензирование и обучение персонала.

Андрей Кузьмин, директор департамента здравоохранения Приморского края: «Лицензирование и получение документов на соответствие объекта — это не параллельный процесс, сначала должна быть закончена стройка, дальше начинается процесс лицензирования».

Современные ускорители для лучевой терапии установят в помещении с полутораметровыми стенами, бетонный пол уже отшлифован и поэтому накрыт пленкой. В палатном корпусе центра 40 мест, которые увеличат общий фонд до 310 — это позволит принимать не менее тысячи человек в год. Официальное открытие должно состояться уже этой осенью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]