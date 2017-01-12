Анонс на 26 января
26 января во Владивостоке в 19.00 во Дворце культуры железнодорожников состоится концерт, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого.
26 января во Владивостоке во Дворце детского творчества начнется конкурс «Кудесы». Первый этап будет посвящен народному творчеству осенне-зимнего периода.
26 января во Владивостоке в 9.00 на базе учебного центра «Гарант» по адресу: Владивосток, ул. Кирова, 93 стартует городской чемпионат по практической стрельбе из пистолета. Его участниками станут спортсмены в возрасте от 14 до 50 лет. Организует соревнования Федерация практической стрельбы Приморского края при поддержке администрации Владивостока.
26-28 января г. Владивосток. Открытие сезона по буерному спорту, Кубок «Семь футов».
26 января — Международный день таможенника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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