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Во Владивостоке студента обвиняют в мошенничестве

Во Владивостоке студента обвиняют в мошенничестве

Фото: vnd12.ru

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на И. 1995 года рождения. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру, летом 2017 года фигурант дал объявление в интернете о том, что может помочь заселиться в общежитие одного из вузов. К нему обратились четверо студентов, которым он пообещал помочь за денежное вознаграждение. Получив за свои лжеуслуги от 5 тыс. руб. до 9 тыс. руб., злоумышленник перестал выходить на связь.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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