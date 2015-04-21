Около 2 тысяч особей морского гребешка незаконно добыли двое приморцев в Шепалово
В районе бухты Шепалово сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двоих приморцев, которые вели незаконную добычу морского гребешка. Используя водолазное снаряжение, подозреваемые незаконно добыли порядка двух тысяч особей. Ущерб составил свыше 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, незаконно добытые биоресурсы, лодка с мотором и орудия незаконного лова изъяты и помещены на ответственное хранение.
В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
08.11.2017 В Находке задержан липовый генеральный директор судоходной компании
-
04.11.2017 Приморские транспортные полицейские задержали морского вора
-
21.08.2017 Гибель гребешка в Приморье из-за ЧС компенсируют из федерального бюджета
-
11.09.2015 Пограничники в Приморье изъяли около 6 тыс. особей гребешка у браконьеров
-
23.07.2015 Полицейские по подозрению в совершении кражи задержали двоих приморцев
-
21.04.2015 Сотрудники ФСБ задержали браконьеров, поставлявших морепродукты в рестораны Владивостока
Добавить комментарий