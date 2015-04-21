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Около 2 тысяч особей морского гребешка незаконно добыли двое приморцев в Шепалово

Около 2 тысяч особей морского гребешка незаконно добыли двое приморцев в Шепалово

Фото: дфоут.мвд.рф

В районе бухты Шепалово сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двоих приморцев, которые вели незаконную добычу морского гребешка. Используя водолазное снаряжение, подозреваемые незаконно добыли порядка двух тысяч особей. Ущерб составил свыше 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, незаконно добытые биоресурсы, лодка с мотором и орудия незаконного лова изъяты и помещены на ответственное хранение.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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