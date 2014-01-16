Приморские волонтеры начали подготовку проводников в виртуальный мир. Ко дню студента волонтерский Центр во Владивостоке запускает новую образовательную программу. Она позволит студентам российских вузов освоить современные VR-технологии дистанционно, чтобы, используя виртуальную реальность, помогать людям.

Прогуляться по Бруклинскому мосту, увидеть Париж с Эйфелевой башни или побывать в национальном парке Исландии стало не только мечтой путешественника. Оказаться в любой момент в той или иной точке мира, чтобы поучаствовать в Универсиадах и форумах, еще как реально, говорят студенты! Виртуально, значит не по-настоящему, сомневаются многие, но, надев специальный шлем, тут же меняют мнение...

- Очень страшно сделать этот шаг, потому что боишься упасть...

В технически созданный мир студенты стремятся не ради развлечения.

Эдгар Федоров, разработчик программы для подготовки VR-волонтеров: «Тут задача — совместить технологии с активными студентами, которые эти новые технологии смогли бы продвигать!»

VR-технологии все чаще используют для подготовки к самым разным профессиям. Специальные тренажеры позволяют курсантам встать за штурвал корабля а будущим пилотам поднять в небо воздушное судно. Но именно так готовить волонтеров нового поколения не додумался еще ни один вуз в России. 2018-й, объявленный Годом добровольца президентом Владимиром Путиным, вдохновил приморских студентов на этот добровольческий шаг.

Глеб Горохов, волонтер: «Можно использовать такую программу, чтобы волонтеры видели, как можно поступать в различных ситуациях. Можно побывать в этой виртуальной реальности на мероприятиях и выполнять действия, которые обычно выполняют волонтеры».

Прежде чем шагнуть на новый уровень коммуникации, VR-волонтеров обучают управлять оборудованием. Занятие в лаборатории виртуальной реальности записывают камеры, чтобы уникальный курс сделать для всех доступным. Записи тренингов уже в скором времени появятся в интернете.

- Определенных навыков и соблюдения техники безопасности требует погружение в виртуальную реальность. Ведь иногда не знаешь, что тебя ждет в неизвестном мире. Например, сейчас я нахожусь в какой-то секретной лаборатории и пытаюсь здесь разобраться...

VR-тренеры считают, что новые технологии весьма дополнят нашу реальность. Возможности не ограничены! Виртуально можно и в космос слетать с известными астронавтами. И, возможно, в скором будущем у наших зрителей вместо привычного телеэкрана появятся VR-шлемы, надев которые, они точно окажутся на месте событий, в любом уголке планеты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]