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Водоснабжение поселка Хрустальный восстановлено

Водоснабжение поселка Хрустальный восстановлено

Фото: The Challenger

Коммунальщики восстановили подачу воды, нарушенную из-за промерзания водовода в поселке Хрустальный.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил глава Кавалеровского района Сергей Гавриков, аварийные бригады «Примтеплоэнерго» отогрели «прихваченные» морозом участки водовода и полностью восстановили подачу воды в поселок.

«Сейчас вода подается в полном объеме», – пояснил глава муниципалитета.

Сергей Гавриков добавил, что все коммунальные объекты района работают в штатном режиме, возникающие технические сбои оперативно устраняются аварийными бригадами.

Напомним, из-за сильных морозов в Кавалеровском районе частично промерз водовод, в результате чего было нарушено водоснабжение поселка Хрустальный. На время устранения инцидента вода жителям населенного пункта подвозилась автоцистернами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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