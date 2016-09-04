Водоснабжение поселка Хрустальный восстановлено
Коммунальщики восстановили подачу воды, нарушенную из-за промерзания водовода в поселке Хрустальный. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщил глава Кавалеровского района Сергей Гавриков, аварийные бригады «Примтеплоэнерго» отогрели «прихваченные» морозом участки водовода и полностью восстановили подачу воды в поселок.
«Сейчас вода подается в полном объеме», – пояснил глава муниципалитета.
Сергей Гавриков добавил, что все коммунальные объекты района работают в штатном режиме, возникающие технические сбои оперативно устраняются аварийными бригадами.
Напомним, из-за сильных морозов в Кавалеровском районе частично промерз водовод, в результате чего было нарушено водоснабжение поселка Хрустальный. На время устранения инцидента вода жителям населенного пункта подвозилась автоцистернами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2016 Начаты работы по восстановлению водоснабжения в поселке Кавалерово
-
09.01.2018 В приморском селе Ивановка восстановлен водовод
-
14.01.2018 Водоснабжение поселка Хасан в Приморье восстановлено
-
17.10.2016 Водозабор в Кавалеровском районе Приморья восстановлен
-
18.09.2016 Качественная вода в кранах кавалеровцев появится в начале следующей недели
-
07.11.2017 Русла рек расчищают в Кавалеровском районе Приморья
Добавить комментарий