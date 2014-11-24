Соцслужбы Владивостока переходят на авральный режим работы. Приморцы замерзают прямо на улицах города. Из-за аномальных морозов резко выросло число тревожных звонков от неравнодушных горожан с просьбой спасти бездомных. Социальный автобус ежедневно отправляется на поиски замерзающих. Как выжить в минус, если нет крыши над головой?

Раннее утро. Бригада соцработников уже на выезде. Звонок поступил от жителя гостинок. Третий день в одном из подъездов у дверей квартир непрошеный новосел пережидает морозы. Бездомному гостю жители сочувствуют и кормят всем этажом.

- Муж мой оставил пельмени ему. Ну, условия, сами посмотрите. Это же нереально. Дома холодно, а в подъезде что...

Вот только сам бездомный от соцслужб предпочел скрыться.

- Приезжаем, а человека нет.

Второй вызов — от неравнодушного прихожанина храма — удачный. Прямо посреди улицы замерзает бездомный. Под ворохом одеял разглядеть человека удается не сразу.

- Вы согласны в приют поехать?

- Да!

Для Владимира Иванова это пятая зима под открытым небом. Его личная история, говорит он, самая обыкновенная. Шумные компании. Алкоголь. Уволили с работы. Крыши над головой нет и не было. Бездомного со стажем постоянно выручают незнакомые люди.

- Укрылся, и все.

- Вы морозоустойчивы?

- Конечно, деревенский!

Но даже сельская закалка не спасла беднягу от обморожения рук и ног. С пальцами правой ему, скорее всего, придется расстаться. И приют для Владимира — единственный шанс пережить эти лютые морозы. Уже в автобусе он признается, в приюте был пять лет назад, но сбежал.

Владимир Иванов, бездомный: «Подъем ранний, пища не очень».

- Что, на улице можно лучше найти?

- Можно и найти!

Впрочем, у самого приюта недовольный спасенный возмущаться не стал и уже по знакомым ступенькам стремительно взобрался наверх. Соцработникам приходится не просто искать, но еще и уговаривать бездомных выжить. Приют — не санаторий, говорят специалисты. Но все же лучшая альтернатива ночевке на снегу в экстремальный минус.

Александр Кузнецов, специалист по социальной работе Приморского центра социального обслуживания: «Каждую зиму в холода увеличивается число обращений. Большой скачок. Минимум три, а то и все пять вызов каждый день. Всем помогаем, только не все хотят. Им нравится образ жизни, который есть».

Одноэтажный барак — единственный в краевой столице приют для бездомных. И он уже переполнен. Сотрудники социальной службы надеются, что погода скоро смягчится, а приморцы не забудут про сострадание.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]