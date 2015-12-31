Рыбакам не рекомендуют выходить на лед в Приморье
В связи с резким похолоданием в Приморье инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют рыбакам не выходить на лёд во избежание обморожений и переохлаждений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В рамках акции «Безопасный лёд» инспекторы ГИМС Приморского края проводят профилактические инструктажи с рыбаками-любителями. Во время бесед с гражданами сотрудники «чрезвычайного» ведомства неустанно напоминают им о соблюдении элементарных правил безопасности при выходе на ледовое поле.
Такие мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев на льду и формирование у граждан навыков безопасного поведения.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям и гостям города и края не выезжать на лёд на автотранспорте. Родителям и педагогам напоминают: обратите внимание на занятие ваших детей, не допускайте катание детей и подростков на льдинах. Будьте бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.12.2016 Инспекторы ГИМС предупреждают рыбаков об опасности выхода на лёд
-
29.03.2016 Выход на лед крайне опасен!
-
24.03.2017 Лед в акватории Владивостока разрушается!
-
27.03.2017 Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
-
31.12.2015 Жителей и гостей Владивостока предупреждают о соблюдении мер безопасности при выходе на лед
-
17.01.2017 Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Приморского края о безопасности во время крещенских купаний
Добавить комментарий