Рыбакам не рекомендуют выходить на лед в Приморье

В связи с резким похолоданием в Приморье инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют рыбакам не выходить на лёд во избежание обморожений и переохлаждений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рамках акции «Безопасный лёд» инспекторы ГИМС Приморского края проводят профилактические инструктажи с рыбаками-любителями. Во время бесед с гражданами сотрудники «чрезвычайного» ведомства неустанно напоминают им о соблюдении элементарных правил безопасности при выходе на ледовое поле.

Такие мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев на льду и формирование у граждан навыков безопасного поведения.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям и гостям города и края не выезжать на лёд на автотранспорте. Родителям и педагогам напоминают: обратите внимание на занятие ваших детей, не допускайте катание детей и подростков на льдинах. Будьте бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]