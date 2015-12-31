Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:39
  0

Рыбакам не рекомендуют выходить на лед в Приморье

Рыбакам не рекомендуют выходить на лед в Приморье

В связи с резким похолоданием в Приморье инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют рыбакам не выходить на лёд во избежание обморожений и переохлаждений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рамках акции «Безопасный лёд» инспекторы ГИМС Приморского края проводят профилактические инструктажи с рыбаками-любителями. Во время бесед с гражданами сотрудники «чрезвычайного» ведомства неустанно напоминают им о соблюдении элементарных правил безопасности при выходе на ледовое поле.

Такие мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев на льду и формирование у граждан навыков безопасного поведения.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям и гостям города и края не выезжать на лёд на автотранспорте. Родителям и педагогам напоминают: обратите внимание на занятие ваших детей, не допускайте катание детей и подростков на льдинах. Будьте бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря