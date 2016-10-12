Владивосток побил температурный рекорд
Ночь на четверг, 25 января, во Владивостоке стала самой холодной с начала XXI века. Ночью в приморской столице столбики термометров опустились до −25 °С при сильном северном ветре. Среднесуточная температура воздуха в городе оказалась почти на 10 градусов ниже средних многолетних значений. Последний раз так холодно во Владивостоке было в 2001 году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Аномальные морозы пришли в Приморский край во вторник, 22 января. Среднесуточная температура в некоторых районах края оказалась на семь градусов ниже средних многолетних значений, а метеостанция Лучегорска зафиксировала самую низкую за текущий период температуру — минус 40,3 градуса. По прогнозу синоптиков, только в пятницу воздух в Приморье начнет постепенно прогреваться.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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