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Владивосток побил температурный рекорд

Владивосток побил температурный рекорд

Фото: leninogorsk-rt.ru

Ночь на четверг, 25 января, во Владивостоке стала самой холодной с начала XXI века. Ночью в приморской столице столбики термометров опустились до −25 °С при сильном северном ветре. Среднесуточная температура воздуха в городе оказалась почти на 10 градусов ниже средних многолетних значений. Последний раз так холодно во Владивостоке было в 2001 году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Аномальные морозы пришли в Приморский край во вторник, 22 января. Среднесуточная температура в некоторых районах края оказалась на семь градусов ниже средних многолетних значений, а метеостанция Лучегорска зафиксировала самую низкую за текущий период температуру — минус 40,3 градуса. По прогнозу синоптиков, только в пятницу воздух в Приморье начнет постепенно прогреваться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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