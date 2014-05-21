Мамафитнес доступен теперь и во Владивостоке. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Во Владивостоке титулованная спортсменка решила, что рождение ребенка тренировкам не помеха. И теперь Мария Заиченко проводит групповые занятия для таких же как она молодых мам, на которых в роли утяжелителя выступают их же малыши.
Здесь все как на обычной тренировке. Приседания, шаги, растяжка. Занятия проходят под руководством дипломированного фитнес-тренера, мастера спорта России по легкой атлетике и призера множества соревнований Марии Заиченко. Став мамой, она поняла, что дети не то что спорту не помеха, а вовсе могут стать отличными напарниками для тренировок.
Мария Заиченко, мастер спорта России по легкой атлетике, многократный призер Чемпионатов России и Азии: «У ребенка до года плановые визиты к врачу, мы стали ходить в поликлинику, и там я от мам стала слышать, что они хотели бы привести себя в форму».
Для таких активных мам Мария и разработала программу совместных тренировок с малышом. Начинать заниматься можно, когда ребенок научится самостоятельно держать голову. Причем дети — самые важные участники занятий, ведь выступают они в роли гантелей.
Яна Синенко, жительница Владивостока: «Ребенок же растет, и вместе с этим растет вес, это очень даже весело».
Мамы говорят, тренировки для них это не только физические нагрузки, но и возможность просто выйти из дома и пообщаться. А самое важное, что самочувствие и поведение малышей после такого мамофитнеса улучшается.
Ольга Василенко, жительница Владивостока: «Ребенку нравится, крепкий сон стал, аппетит улучшился, ребенок общается с другими детками, для общего развития не помешает».
Спортивные мамы уверены, к лету окончательно вернутся в форму, ведь совсем скоро их «гантели» станут еще тяжелее, а значит — тренировки — еще интенсивнее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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