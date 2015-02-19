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Вчера, 18:16
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Полиция проводит проверку сообщений о подозрительном мужчине около школы во Владивостоке

Полиция проводит проверку сообщений о подозрительном мужчине около школы во Владивостоке

Фото: Газета РВС

Во Владивостоке полицейские проверяют информацию, распространяемую в мессенжерах, социальных сетях и СМИ, о подозрительном мужчине, предлагавшем школьникам проводить их домой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В настоящее время информация не подтвердилась. Заявлений о пропаже детей на территории Владивостока не зарегистрировано.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы в учебных заведениях с детьми и их родителями. Школьникам напоминают о необходимости соблюдать правила личной безопасности, проявлять бдительность и не вступать в диалог с незнакомыми людьми. Детям необходимо помнить: все люди, не являющиеся их родственниками, - посторонние, не стоит разговаривать или уходить с незнакомым человеком даже если он говорит ребенку, что знает его родителей или бывает у него дома.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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