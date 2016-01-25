Участники зимней школы Ice Mechanics исследуют 50 000 м² льда на Русском острове

Международная «Ледовая школа» пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с 29 января по 9 февраля. В уникальном для России проекте по изучению льда — зимней школе Ice Mechanics — примут участие 53 студента и молодых ученых из Китая, Республики Корея, Японии и Канады.

Четвертая «ледовая школа» ДВФУ станет рекордной по числу участников. Изучать лед на Русский остров приедет почти в два раза больше молодых исследователей, чем в предыдущие годы. Их ждут лекции от лучших специалистов университета и приглашенных спикеров, практические занятия на открытом полигоне в 50 000 м², сотни полевых и лабораторных экспериментов с морским льдом.

Откроет школу трехдневный цикл лекций с погружением в ледовую тему. Слушатели узнают о физике и свойствах морского льда, его воздействии на морские сооружения — платформы, трубопроводы, суда, особенностях обустройства месторождений по добыче нефти и газа на шельфе замерзающих морей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

1 февраля молодые ученые выйдут на лед бухты Новик Русского острова. Им предстоит отобрать более 800 проб льда для лабораторных работ, а также провести испытания непосредственно на полигоне: оценить структуру, неоднородность и прочность природного материала, направление роста и размеры кристаллов льда и другие параметры.

Впервые ученые будут определять прочность льда на смятие с помощью новейшего отечественного оборудования. Также они никогда раньше не замеряли несущую способность ледяного покрова. Все это необходимо для серьезных исследований — моделирования процессов разрушения льда при проектировании морских инженерных сооружений, в том числе в Арктике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]