«Вести: Приморье. Дежурная часть» от 25 января 2018 года

ГТРК «Владивосток» возобновляет выход в эфир программы «Вести: Приморье. Дежурная часть». Ее автор — журналист Сергей Станчик — будет представлять вам не хронику криминальных происшествий, а обзор тех событий, которые порой не вызывают пристального внимания телезрителей, пользователей соцсетей и сотрудников правоохранительных органов. Например, почему не удается привлечь к ответственности взрослого, который избил школьника, или кто и зачем повреждает покрышки автомобилей, кто стоит за бизнесом на нелегальных стоянках Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]