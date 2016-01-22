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«Вести: Приморье. Дежурная часть» от 25 января 2018 года

ГТРК «Владивосток» возобновляет выход в эфир программы «Вести: Приморье. Дежурная часть». Ее автор — журналист Сергей Станчик — будет представлять вам не хронику криминальных происшествий, а обзор тех событий, которые порой не вызывают пристального внимания телезрителей, пользователей соцсетей и сотрудников правоохранительных органов. Например, почему не удается привлечь к ответственности взрослого, который избил школьника, или кто и зачем повреждает покрышки автомобилей, кто стоит за бизнесом на нелегальных стоянках Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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