В Приморье отрабатывают систему действий при угрозе маловодья и паводков

В весенний паводок этого года, по оценке Примгидромета, показатели в северных районах края, а также на восточном побережье будут близки к средним многолетним значениям. Толщина льда на реках – до двойной нормы на данный период времени. Начало ледохода ожидается, предположительно, во второй половине марта. Наиболее вероятно возникновение сложностей, связанных с паводками и наводнениями, на территории четырёх городских округов – Дальнереченского, Лесозаводского, Спасска-Дальнего и Уссурийского. А также в 11 районах – Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Черниговском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Чугуевском и Яковлевском.

А вот в южных и западных районах Приморья запасы снега сегодня не достигают и половины нормы. Здесь весной прогнозируется маловодье. Этот вопрос стал главной темой заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло в администрации Приморского края.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай доложил, что сложная ситуация по маловодью сложилась на юго-западе и западе края. Это Хасанский, Пограничный, Октябрьский и Ханкайский районы. Тенденция такова, что все циклоны идут мимо этой территории.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, глава региона дал поручение – провести все необходимые профилактические работы, чтобы избежать кризисных ситуаций.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян отметил, что уже поставил всем главам задачу до 30 января провести мониторинг на своих территориях и предоставить администрации края перечень мероприятий, которые нужно провести, составить список необходимой спецтехники вплоть до машин-водовозов и техники для бурения скважин. "Нужно принимать меры, чтобы не остаться без воды", – отметил вице-губернатор.

Первый вице-губернатор края Александр Костенко обратился к главам районов с поручением ускорить эту работу и предоставить необходимые данные в кратчайшие сроки. Кроме того, первый вице-губернатор поручил отработать сценарии действий в случае маловодья на ближайшей тренировке спасателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]