Жителя Уссурийска обокрали в его собственной квартире

Житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбили в его собственной квартире. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, днем в квартиру к потерпевшему, расположенную на улице Русской, пришли двое неизвестных ему людей, избили его и похитили у него банковскую карту и скрылись. Через некоторое время злоумышленники сняли со счета потерпевшего 21 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двух жителей Уссурийска 39 и 28 лет.

В отделе полиции злоумышленники дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемые заключены под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]