Три человека пострадали в ДТП в Уссурийске

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Уссурийском городском округе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей в районе дома №54 на улице Маяковского.

За рулем автомобиля «Тойота Карина» находился 40-летний мужчина, который двигался со стороны улицы Некрасова в направлении Гоголя. При выезде на перекресток водитель не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с «Тойотой Пробокс», за рулем которой находился 25-летний мужчина.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили три человека: водители обоих транспортных средств, а также 53-летний пассажир «Тойоты Карина».

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]