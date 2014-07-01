Маленьким пациентам Приморья бесплатно делают уникальные операции
За год в Краевом центре специализированных видов медицинский помощи выполняют более 800 высокотехнологичных урологических операций. Этот центр – единственное место в Приморье, где детям проводят сложные операции бесплатно по квоте или по полису обязательного медицинского страхования. Полуторагодовалой пациентке из поселка Терней, страдающей тяжелым урологическим заболеванием, была проведена сложнейшая высокотехнологичная операция.
Как сообщили в администрации Приморского края, ранее подобные урологические проблемы решались с помощью больших полостных операций, которые длились долго и были травматичны для пациента. К тому же послеоперационный период был длительный и тяжелый. Сегодня новейшее оборудование позволяет помочь ребенку без единого надреза. Манипуляции осуществляют с помощью лазера, каждое движение отображается на экране. Операция занимает полчаса. И уже к вечеру ребенок забудет о пережитом, обещают доктора.
Отделение хирургии и детской хирургии в Краевом центре специализированных видов медицинский помощи было сформировано в период с 1997 по 2000 годы, с момента образования и до настоящего времени поддерживает самый высокий уровень профессионализма медицинского персонала, соответствует всем современным требованиям к высокоспециализированным многопрофильным хирургическим отделениям. Специалисты центра оказали хирургическую помощь тысячам пациентов разных возрастов.
Краевой центр специализированных видов медицинской помощи делает сегодня ставку на инновационные технологии, наномедицину, в том числе и на развитие криобанка, который действует здесь уже три года. Это дает возможность жителям Приморского края не ездить за границу, не платить огромные деньги, а воспользоваться медицинской помощью по полису ОМС, через выделяемые государством квоты в своем регионе проживания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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