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Маленьким пациентам Приморья бесплатно делают уникальные операции

Маленьким пациентам Приморья бесплатно делают уникальные операции

Фото: primorsky.ru

За год в Краевом центре специализированных видов медицинский помощи выполняют более 800 высокотехнологичных урологических операций. Этот центр – единственное место в Приморье, где детям проводят сложные операции бесплатно по квоте или по полису обязательного медицинского страхования. Полуторагодовалой пациентке из поселка Терней, страдающей тяжелым урологическим заболеванием, была проведена сложнейшая высокотехнологичная операция.

Как сообщили в администрации Приморского края, ранее подобные урологические проблемы решались с помощью больших полостных операций, которые длились долго и были травматичны для пациента. К тому же послеоперационный период был длительный и тяжелый. Сегодня новейшее оборудование позволяет помочь ребенку без единого надреза. Манипуляции осуществляют с помощью лазера, каждое движение отображается на экране. Операция занимает полчаса. И уже к вечеру ребенок забудет о пережитом, обещают доктора.

Отделение хирургии и детской хирургии в Краевом центре специализированных видов медицинский помощи было сформировано в период с 1997 по 2000 годы, с момента образования и до настоящего времени поддерживает самый высокий уровень профессионализма медицинского персонала, соответствует всем современным требованиям к высокоспециализированным многопрофильным хирургическим отделениям. Специалисты центра оказали хирургическую помощь тысячам пациентов разных возрастов.

Краевой центр специализированных видов медицинской помощи делает сегодня ставку на инновационные технологии, наномедицину, в том числе и на развитие криобанка, который действует здесь уже три года. Это дает возможность жителям Приморского края не ездить за границу, не платить огромные деньги, а воспользоваться медицинской помощью по полису ОМС, через выделяемые государством квоты в своем регионе проживания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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