Анонс на 27 января

27 января во Владивостоке в 12.00 у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду приглашаются все желающие.

27 января на побережье острова Русский в 12.00 в районе бухты Бабкина пройдет памятная акция, посвященная увековечению памяти членов экипажа самолета Ту-16 из 568-го минно-торпедного авиационного полка 143-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС ТОФ. Приглашаются все желающие.

27 января в поселке Новошахтинский в рамках Дня здоровья приморцы смогут сделать зарядку с чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. День здоровья стартует в 11.00 на хоккейном стадионе поселка.

27 и 28 января во Владивостоке пройдут игры последней четвертой группы турнира по дворовому хоккею на Кубок главы города. Вход для зрителей свободный. Расписание игр турнира по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд: 27 января: 1) ул. Героев Хасана, 12 в 10.00 встретятся команды «Ярость» и «Змеинка»; 2) ул. Невельского, 31 в 10.00 встретятся команды «Викинги» и «Спортландия»; 3) ул. Русская, 86 в 12.00 встретятся «Ярость» и «Спортландия»; 4) ул. Героев Хасана, 12 в 12.00 встретятся команды «Викинги» и «Змеинка». 28 января: ул. Фанзавод, 18 в 10.00 встретятся команды «Ярость» и «Викинги»; здесь же в 11.30 встретятся команды «Змеинка» и «Спортландия».

27 января г. Арсеньев, горно-лыжная база КСШ (гора Обзорная). Открытый Кубок Приморского края по горнолыжному спорту, 2 этап.

27-28 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по киокусинкай каратэ-до.

27-28 января г. Владивосток. Краевой турнир по тяжелой атлетике памяти П.В. Лаптенка, юноши, девушки до 18 лет.

27-28 января г. Владивосток, КК "Феско Холл" (ул. Верхнепортовая, 38). Первенство ДВФО по танцевальному спорту.

27-28 января г. Уссурийск, с. Раковка. Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 1 этап.

27-28 января с. Екатериновка (Партизанский р-н). Открытый Чемпионат Приморского края по ледолазанию, трудность, скорость.

27-28 января г. Москва. ВК «Луч» Москва - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января 1967 г. (51 год назад) космос объявлен достоянием всего человечества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]