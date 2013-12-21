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Приморские поисковики приглашают всех желающих почтить память экипажа ракетоносца Ту-16

Приморские поисковики приглашают всех желающих почтить память экипажа ракетоносца Ту-16

Фото: Уголок неба

Годовщину трагической гибели экипажа ракетоносца Ту-16 Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота отметят приморские поисковики.

В субботу 27 января на побережье острова Русский пройдет памятная акция, посвященная увековечению памяти членов экипажа самолета Ту-16 из 568-го минно-торпедного авиационного полка 143-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС ТОФ.

30 января 1958 года реактивный ракетоносец взлетел с аэродрома Каменный Ручей (Монгохто) для участия в учениях ПВО. После двух часов полета он начал снижаться с высоты 10500 метров с постепенно увеличивающимся креном, после чего вошел в штопор и разбился со всем экипажем из шести человек. Машина упала в 50 метрах от берега, между бухтами Бабкина и Рында.

Погибли:
- командир корабля капитан Чурилин Арнольд Тимофеевич
- летчик старший лейтенант Маркин Николай Григорьевич
- штурман корабля капитан Гвардионов Анатолий Александрович
- штурман-оператор старший лейтенант Карпов Юрий Иванович
- стрелок-радист матрос Луценко Владимир Семёнович
- командир огневых установок матрос Дербенев Николай Семёнович.

Останки погибшего экипажа с почестями были захоронены 4 февраля на военном кладбище 143-й морской ракетоносной авиадивизии ТОФ на ст. Монгохто Хабаровского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «АвиаПоиск».

Акция увековечения памяти морских авиаторов состоится в субботу 27 января в 12.00 в районе бухты Бабкина о-ва Русский. В ней смогут принять участие все желающие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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