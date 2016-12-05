Холода в Приморье начнут понемногу отступать уже в выходные

Сегодня, 26 января, вынос облачности на Приморье сохраняется, местами пройдёт небольшой снег, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру. Ветер умеренный до сильного, в прибрежных районах сильный, на мысах очень сильный. Температурный фон останется на уровне вчерашнего дня. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер сильный. Максимальная температура воздуха −16…−19 °C.

В субботу над Приморьем атмосферное давление будет расти. На побережье сохранится сильный ветер. Ближайшей ночью в отдельных районах ещё сохранится слабый снег. Количество облаков уменьшится, выхолаживание воздуха увеличится. Минимальная температура воздуха −25…−34 °C, при прояснениях до −35…−40 °C, на восточном побережье −17…−22 °C. Днём на край распространится гребень антициклона, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха −14…−20 °C, на восточном побережье −8…−13 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Сохранится сильный ветер. Минимальная температура воздуха −20…−22 °C, максимальная температура воздуха −13…−16 °C.

В воскресенье, 28 января, над югом Дальнего Востока будет смещаться высотный, холодный, тропосферный вихрь. Атмосферное давление понизится. Местами пройдёт небольшой снег. Облачность вихря уменьшит ночное выхолаживание, минимальные температуры повысятся на 2–4 градуса. Фон дневных температур не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]