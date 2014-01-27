«Вести: Приморье»: Какая погода ждет морской город?
Как сообщает приморское МЧС, 26 января все еще сохраняется опасность быстрого оледенения судов, поэтому в заливе Петра Великого ограничена навигация. Движение разрешено только судам, имеющим ледовое усиление корпуса. Порт Владивосток функционирует в режиме штормового предупреждения. Задача очищать ото льда зону около пирсов возложена на буксиры, обеспечивающие швартовку судов. Капитанов пассажирских паромов обязали после каждого рейса предоставлять информацию о ледовой обстановке по маршруту следования. Специальный репортаж о том, какая погода ждет приморцев на следующей неделе, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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