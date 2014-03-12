Нелегальные стоянки — головная боль Владивостока. В прошлом году полицией выписано около 200 протоколов о незаконной предпринимательской деятельности. В январе '18-го — еще шесть протоколов. Но штрафы в несколько тысяч не пугают тех, кто зарабатывает миллионы.

У автомобилистов Снеговой Пади два пути — ставить машины возле дома, где буквально занят каждый клочок земли — паркуют даже на газонах — либо же воспользоваться услугами многочисленных стоянок. Преобладающее большинство, которых, конечно же, нелегальные.

Сергей Мильвит, член общественной палаты администрации Приморского края: «Приезжают неизвестные люди, ставят палки. Организуют там стоянку и собирают с людей деньги».

Ловим на живца. Наш человек в белой машине, которая едет впереди. Подъезжаем к одной из якобы официально работающих стоянок. Охранник, он же кассир, с ходу просит заплатить ему.

Как потом выяснится, стоянщик, который представился нам Сашей, и не подозревал, что нарушает закон. На эту работу помогли устроиться друзья. И он уверен, что здесь ведут честный бизнес.

- Стоянка законная? Все легально?

- Все законно. Документы есть.

Все имеющиеся документы — всего лишь квитанция, заполненная от руки, без каких-либо печатей и чеков.

- Простая квитанция в каждом магазине, в каждом киоске можно, в принципе, купить. Она ни к чему не обязывает. Сколько случаев было во Владивостоке. Берут деньги. А потом, случись что, ни в одном суде ущерба за свой автомобиль ты не возместишь.

У Александра есть еще один козырь — он звонит своему начальству, который якобы должно привезти все документы, подтверждающие законность этой стоянки.

Директор стоянки уверяет, что прибудет через 10 минут и привезет все документы. А пока мы ждем, приезжают все новые и новые клиенты. Автовладельцы прекрасно осведомлены, что стоянка работает незаконно. Но их это нисколько не смущает. Наоборот — они рады, что их машины хоть кто-то охраняет.

Людмила Степаненко, житель Снеговой Пади: «У меня в ноябре месяце сняли колеса! Что мне еще делать? Полностью разули машину! Лучше я буду ставить на стоянку!»

И так рассуждают многие владивостокские автовладельцы. А тем временем перезванивает владелец парковочных мест. И сообщает, что из-за срочных дел не сможет привезти документы.

Сергей Мильвит, член общественной палаты администрации Приморского края: «Давайте не будем юлить. Ваша деятельность она давно известна на Снеговой Пади».

Отметим, что по факту проведенного рейда от Общественной палаты составлено заявление в полицию, о необходимости провести мероприятия по прекращению незаконной предпринимательской деятельности. И еще пару слов о стояночном бизнесе. Во Владивостоке на средней стоянке обычно от 60 до 80 машин. Стоимость за ночь, как правило, 100 рублей. Это где-то 6000—8000 в день. В месяц можно заработать до четверти миллиона. Так что деньги на оформление своего бизнеса и выплату налогов у таких предпринимателей точно есть, но они все равно предпочитают оставаться в тени.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]