Дальневосточные леопарды попрятались в пещерах

Сильные холода, пришедшие в Приморский край во второй половине января, сказались на поведении обитателей «Земли леопарда». Желая согреться, редкие пятнистые кошки чаще проводят время в различных укрытиях, и, в первую очередь, в пещерах, во многих из которых плюсовая температура сохраняется даже в стужу.

Редкие холода пришли в Приморье в начале недели. По данным «Примгидромета», ночь с 24 на 25 января в краевой столице была самой холодной с 2001 года. При сильном северном ветре столбики термометра опустились до -25 градусов по Цельсию. В ряде районов края ежедневная среднесуточная температура на этой неделе оказалась ниже на 7—10 градусов.

Дальневосточный леопард — самый морозостойкий представитель своего вида. Густой длинный мех позволяет ему выдерживать низкие минусовые температуры, отмечающиеся на юге Приморья в середине января. Однако тропическое происхождение сказывается на отношении редкой кошки к морозам. К примеру, незащищенные мехом подушечки лап хищников мерзнут при контакте со снегом и порой покрываются ссадинами от острого льда.

Подобные наблюдения были сделаны благодаря фотомониторингу в национальном парке «Земля леопарда». Вместе с тем фото и видео с автоматических камер также подтверждают любовь редких кошек к пещерам. По мнению специалистов, пещеры могут служить не только пристанищем для леопардов, где они растят котят и скрываются от других хищников, но и нередко служат отличным укрытием от непогоды, в котором можно погреться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]