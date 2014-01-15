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Во Владивостоке почтят память погибших во время блокады Ленинграда

Во Владивостоке почтят память погибших во время блокады Ленинграда

Фото: dic.academic.ru

27 января в ряде городов и поселков в нашей стране пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню снятию блокады Ленинграда. Во Владивостоке в 12.00 в этот день ветераны, жители блокадного города, школьники, студенты и общественность соберутся у Стены Памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб в годы блокады.

Сейчас во Владивостоке проживает более 80 жителей блокадного Ленинграда, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене Памяти.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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